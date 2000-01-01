«У него есть талант — я впечатлён». Каким было первое мнение Леброна о Стефене Карри

Первое пересечение
Соперничество Леброна и Стефена Карри стало олицетворением эпохи в НБА, хотя первый и пришёл в лигу на целых шесть лет раньше. Когда Джеймс уже был суперзвездой, Стеф ещё играл в колледже.
При этом Карри обратил на себя внимание Короля за год до того, как был выбран «Уорриорз» на драфте. Существует видео, на котором 23-летний Леброн делится впечатлениями от игры юного Стефена.
Оно было записано в конце марта – начале апреля 2008 года. Тогда Стеф проводил свой второй год в колледже и выступал за «Дэвидсон Уайлдкэтс» в NCAA.
Команда принимала участие в «Мартовском безумии». На тот момент «Уайлдкэтс» уже обыграли «Гонзагу» и «Джорджтаун» и должны были сыграть с «Висконсин Баджерс» в стадии 1/8.
Та встреча завершилась победой Карри и его «Уайлдкэтс» со счётом 73:56. Впервые за почти 40 лет им удалось оказаться в «Элитной восьмёрке», то есть пробиться в четвертьфинальную стадию чемпионата.
Матч проходил в Детройте, за день до игры «Кавальерс» и «Пистонс» в регулярном чемпионате НБА. И сам Леброн Джеймс пришёл посмотреть на Стефа – он сидел в первом ряду.
Карри не разочаровал и подарил Леброну зрелище. Он набрал 33 очка, по четыре передачи и перехвата, а также реализовал шесть дальних попыток. В следующей своей игре он установил рекорд NCAA по трёхочковым за сезон.
«Будет ли Карри хорош в НБА? Думаю, да. Он знает, как играть в баскетбол», – сказал спустя некоторое время Джеймс.
«Будучи сыном бывшего игрока НБА, Делла Карри, он был хорошо обучен игре в баскетбол».
«У него есть талант. Он действительно хорош – я был впечатлён».
«Он отлично сыграл против очень жёстко обороняющегося «Висконсина». Я думаю, что мы все знаем, насколько упорной бывает защита «Висконсина»… И он её разрушил».
Тогда Брон ещё не знал, что Карри вместе с «Голден Стэйт Уорриорз» отнимут у него три чемпионских перстня. Мало того, в прошлом году Стеф сравнялся с Джеймсом по их количеству. Кто бы мог подумать?
«У него есть талант — я впечатлён». Каким было первое мнение Леброна о Стефене Карри
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