Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?

Несмотря на то что с 2019 по 2021 год он целиком пропустил два сезона из-за разрыва «крестов», а потом ахилла, «Уорриорз» не стали обменивать Томпсона. И правильно сделали! Он помог им завоевать четвёртый титул за восемь лет.