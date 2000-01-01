Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?

Самые верные баскетболисты
В НБА осталось не так много опытных игроков, которые представляли одну команду на протяжении всей карьеры. Для одних важнее победы, для других — деньги. Но есть и те, кто нашёл баланс.
Яннис Адетокунбо — «Милуоки»
Грик Фрик выступает за «Бакс» с того момента, как был выбран ими на драфте-2013 под 15-м номером — то есть на протяжении 10 сезонов. Там он превратился из ролевика во франчайзера, чемпиона и двукратного MVP.
Следующим летом Яннис будет иметь право на супермаксимальное продление на пять лет и $ 334 млн. В 2020-м «Бакс» уже отблагодарили его за лояльность, выдав супермакс на $ 228 млн, так что сценарий может повториться.
Дэмьен Лиллард — «Портленд»
Дэйм был ключевым игроком «Портленда» с того самого дня, как «Блэйзерс» выбрали его на драфте-2012 под шестым номером. Там он отыграл 11 сезонов, но так и не завоевал заветный чемпионский перстень — и запросил обмен.
Дэйм, конечно, неоднократно заявлял, что хочет завершить карьеру в «Портленде» и всё такое. Но теперь он переобулся и решил, что добьётся большего успеха в «Майами» — это его приоритетное направление для обмена.
Дрэймонд Грин — «Голден Стэйт»
Грин присоединился к «Голден Стэйт», выбравшем его во втором раунде драфта, в 2012-м. Поначалу он был игроком скамейки, но со временем раскрылся как высокоуровневый защитник, превратился в стартера и даже получил награду DPOY.
За 11 сезонов в «Уорриорз» Дрэй четырежды становился чемпионом НБА. Ходили слухи, что этим летом он может уйти в «Лейкерс», но с открытием рынка свободных агентов стало известно, что «Уорриорз» продлили его на четыре года.
Клэй Томпсон — «Голден Стэйт»
А вот и второй участник чемпионского «Большого трио» из «Голден Стэйт». Один из лучших исполнителей трёхочковых в лиге Клэй Томпсон играет в «Уорриорз» с тех пор, как ушёл туда под 11-м номером на драфте-2011 – 12 сезонов.
Несмотря на то что с 2019 по 2021 год он целиком пропустил два сезона из-за разрыва «крестов», а потом ахилла, «Уорриорз» не стали обменивать Томпсона. И правильно сделали! Он помог им завоевать четвёртый титул за восемь лет.
Стефен Карри — «Голден Стэйт»
Три из трёх для «Уорриорз»! Первая звезда команды и один из лучших игроков в НБА Стеф Карри провёл в команде 14 сезонов. Он заслуженно получает титул самого преданного действующего баскетболиста в лиге.
Карри является ключевой фигурой в «Голден Стэйт». Именно благодаря ему в команде так надолго задержались Грин с Томпсоном. Неудивительно, что в следующем сезоне он станет первым в истории НБА, кто заработает $ 50 млн за сезон.
Пять самых преданных игроков в НБА. Кто дольше всех остаётся в одной команде?
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