«Убийца» или «чудо природы». Что легенды НБА говорят о Стефене Карри

Стеф Карри — один из лучших в истории
Не согласны? Тогда почитайте, что о нём говорят именитые коллеги по цеху и другие легенды НБА. Спойлер – все его очень любят и хвалят.
Шакил О’Нил
«Вы должны признать, что он – лучший разыгрывающий в истории. Я спорил с моим приятелем, Джамалом Кроуфордом. Он говорит: «Он не традиционный разыгрывающий!». А я ему: «Братан, он числится разыгрывающим».
«Да, конечно я ставлю его выше Мэджика Джонсона. Он не традиционный первый номер? Игра эволюционировала. Его позиция – разыгрывающий».
Мэджик Джонсон
«Такого мы ещё не видели. Он убийца. Люди смотрят на его улыбку так же, как они смотрели на меня с моей улыбкой. Она говорит: «О, я собираюсь убить тебя. Я попытаюсь оторвать тебе голову».
Коби Брайант
«Я вижу в нём спокойствие, и мне кажется, что многие игроки этого не понимают. Оно очень опасно. Его настроение не меняется. Он не беспокоится о том, что произошло раньше, и о том, что будет дальше. Он просто есть».
«А когда игрок обладает талантом и тренируется, чтобы бросать, дриблинговать налево и направо, а затем смешивает это со спокойствием и самообладанием, у вас появляется серьёзная проблема».
Леброн Джеймс
«Мне нравится в этом парне всё. Он смертоносен. Соперникам лучше начать опекать его с того момента, как он выходит из своей машины. Как подъезжает к арене. Или как только он встаёт с кровати».
Кайри Ирвинг
«Я люблю Стефа, чувак. Этот парень полностью изменил игру… Он установил стандарт. Вы не можете изучать баскетбол, если не наблюдаете за таким человеком и не пытаетесь не отставать от него».
Айзея Томас
«По какой-то причине в спорте люди любят ненавидеть парней поменьше. Стеф не получает достаточного признания от тех, кто вне баскетбола. Но люди внутри баскетбола… Когда Стеф Карри заходит в комнату, мы все кланяемся».
Дуэйн Уэйд
«Расширить гору Рашмор и освободить место для этого крутого ублюдка – вот единственный разговор, который должен идти о Стефене Уорделле Карри. Искренне, Дуэйн Уэйд».
Джерри Уэст
«Стеф – фантастический человек. И он не такой, как все думают. Он куда более универсален. Он действительно хорош. Когда-то я не считал его хорошим защитником. Сейчас я думаю, что он потрясающий защитник. Я бы хотел играть с ним».
Кевин Дюрант
«Он мастер своего дела. Стеф проделал огромную работу. Он любит баскетбол, любит своих партнёров по команде, играет с отдачей. Каждый вечер он играет на уровне Матча всех звёзд, MVP, члена Зала славы».
Аллен Айверсон
«Он невероятен. Он другой. Мы такого никогда не видели. Для меня как для самого большого фаната Майкла Джордана это безумие – видеть таких ребят. У меня есть своё представление о том, что такое невероятно. И вот этот парень – это совсем другое дело».
Скотти Пиппен
«Вы только посмотрите, как этот парень бросает мяч из-за трёхочковой линии. Он бросает так, будто это просто лэй-ап. Безо всяких ограничений. Он изменил игру. Рэй Аллен попадал по 3–5 трёхочковых за игру, а Стеф делает все 10–15».
Реджи Миллер
«Стеф Карри – сверхчеловек. Если вы посмотрите на его статистику! Этот чувак сделал 38 попыток в седьмой игре с «Кингз». Вы не понимаете, в какой прекрасной форме нужно быть, чтобы выдать такое».
Элджин Бэйлор
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Он просто чудо природы. Не думаю, что мы когда-нибудь ещё увидим кого-то с таким броском».
«Убийца» или «чудо природы». Что легенды НБА говорят о Стефене Карри
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