Жестокий непрофессионал
В США множество матчей среди любителей проводятся под эгидой Home Team Hoops. Во время одного из них баскетболист стал автором эффектного момента!
Вы это видели? За одно владение он дважды уронил оппонента на паркет!
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