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Жестокий непрофессионал
Жестокий непрофессионал
В США множество матчей среди любителей проводятся под эгидой Home Team Hoops. Во время одного из них баскетболист стал автором эффектного момента!
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Вы это видели? За одно владение он дважды уронил оппонента на паркет!
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