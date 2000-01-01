Будущее — в хороших руках. Кто станет следующим лицом НБА?

Лука Дончич — 24 года

Словенский баскетболист провёл в НБА уже пять сезонов — за этот период он четыре раза отбирался на Матч всех звёзд (МВЗ) и столько же раз попадал в символические сборные. У Дончича очевидное преимущество — прайм ещё не наступил.