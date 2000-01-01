Лицо НБА. Кто претендует?
Рано или поздно появится тот игрок, чьё имя будет в первую очередь упоминаться, когда речь пойдёт об НБА. Кто-то да закроет условного Леброна Джеймса или Стефена Карри со временем.
Лука Дончич — 24 года
Словенский баскетболист провёл в НБА уже пять сезонов — за этот период он четыре раза отбирался на Матч всех звёзд (МВЗ) и столько же раз попадал в символические сборные. У Дончича очевидное преимущество — прайм ещё не наступил.
Джейсон Тейтум — 25 лет
С каждым сезоном результативность Тейтума только увеличивается: с 13,9 в первом сезоне до 30,1 — в минувшем. Правда, форвард за шесть лет четыре раза становился участником МВЗ. В сезоне-2021/2022 Джейсон стал MVP финала Восточной конференции.
Энтони Эдвардс — 22 года
Пошли более молодые ребята. На очереди — защитник «Миннесоты». За три сезона он один раз отбирался на МВЗ, однако имеет все шансы повторить успех в сезоне-2022/2023. Его статистика говорит одно: «Предел ещё не достигнут».
Девин Букер — 26 лет
Самый возрастной в этом списке — Букер из «Финикса». Он и самый опытный: восемь сезонов и три участия в МВЗ. В 2021-м успел проиграть свой первый финал, уступив «Милуоки». В последних семи сезонах защитник стабильно набирает в среднем 22 очка.
Виктор Вембаньяма — 19 лет
Очень дерзкий ход — включить сюда французского центрового «Сан-Антонио». Возможно, со временем придёт понимание и осознание, что перед нами — суперзвезда. В противном случае Виктор станет поводом для написание материалов а-ля «Рейтинг бастов в истории лиги».
Будущее — в хороших руках. Кто станет следующим лицом НБА?
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