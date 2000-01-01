Шёл 45-й день, как Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его в другую команду. Желаемое место остаётся без изменений — «Майами Хит».
На днях дом звёздного разыгрывающего посетили всё ещё одноклубники Анферни Саймонс, Трендон Уотфорд и Келджин Блевинс… и отработали броски.
«Решили попромахиваться на ночь глядя», — отметил Лиллард. А вы тоже заметили, какой баннер на домашней площадке Дэмьена?
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
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