Легенда НБА Майкл Джордан перед Матчем всех звёзд 1988 года устроил необычное соревнование с Айзеей Томасом и Чарльзом Баркли. Одержит ли Его Воздушество очередную победу?
Майкл Джордан, Чарльз Баркли и Айзея Томас — броски спиной к кольцу. Кто кого?
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