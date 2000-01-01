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Легенда НБА Майкл Джордан перед Матчем всех звёзд 1988 года устроил необычное соревнование с Айзеей Томасом и Чарльзом Баркли. Одержит ли Его Воздушество очередную победу?
Легенда НБА Майкл Джордан перед Матчем всех звёзд 1988 года устроил необычное соревнование с Айзеей Томасом и Чарльзом Баркли. Одержит ли Его Воздушество очередную победу?
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Майкл Джордан, Чарльз Баркли и Айзея Томас — броски спиной к кольцу. Кто кого?
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