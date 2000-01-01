С чего всё начиналось
Легенда «Лейкерс» Коби Брайант за свою карьеру провёл не одну игру с 60 очками. Но мало кто знает, что первая из них состоялась задолго до того, как он пришёл в профессиональный баскетбол.
«Я набрал свои первые 60 очков, когда мне было восемь лет. В восемь у меня было 63 очка», — сказал Коби в одном из давнишних интервью.
«Было кое-что очень простое, что я понял в восемь лет — то, что другие восьмилетние дети не могут вести мяч левой рукой».
«Так что для меня это было очень просто. Когда я играл в защите, то позволял им немного повести мяч правой рукой, а потом заставлял их переключиться на левую».
«Они сбивались и теряли мяч, а я подбирал его и забрасывал из-под кольца. Я делал это на протяжении всего матча и в итоге набрал 63 очка».
Свою первую игру с 60 очками в НБА Коби провёл спустя почти два десятилетия, в возрасте 27 лет. 20 декабря 2005 года он набрал 62 очка всего за три четверти в матче с «Даллас Маверикс».
В дальнейшем Брайант достигал этой отметки ещё пять раз, включая игру с «Торонто» 22 января 2006-го, когда он набрал 81 очко и стал вторым в истории по результативности в одном матче.
Коби также является вторым по количеству матчей с 60 и более очками. В обоих случаях его опережает Уилт Чемберлен с его легендарной «сотней» и аж 32 встречами, в которых он набирал более 60 баллов.
В своём последнем матче в НБА Коби также набрал 60 очков. Это была встреча с «Ютой», состоявшаяся 13 апреля 2016 года. Ему было 37 лет и 234 дня. Спустя менее чем через четыре года Брайант трагически погиб при крушении вертолёта...
«Это было просто». Незамысловатый трюк помог восьмилетнему Коби Брайанту набрать 63 очка
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