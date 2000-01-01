Кевин Дюрант из «Финикса» и Чет Холмгрен из «Оклахомы» в очередной раз встретились на паркете в рамках двустороннего матча в межсезонье. Дюрант впечатлил!
Прошлое и будущее «Оклахомы»! Кевин Дюрант сыграл против Чета Холмгрена в двусторонке
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