«Аль-Хиляль» «подписал» звезду НБА
Баскетболист в футбольном клубе? Легко! «Аль-Хиляль» пригласил к себе игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. А всё потому, что форвард смешно пошутил про Килиана Мбаппе!
Удачная шутка
В конце июля инсайдеры активно сватали Мбаппе в «Аль-Хиляль». Тогда Яннис опубликовал свою фотопародию на француза, предложив саудовскому клубу подписать себя, ведь он так похож на Килиана!
Вот это фото!
Не правда ли, Яннис действительно напоминает Килиана?
Новый «трансфер»
Ответил баскетболисту клуб только сейчас. Саудовцы опубликовали фото формы с номером Янниса и приветственных открыток. «Аль-Хиляль» даже спародировал церемонию презентации нового игрока!
Тёплое приветствие
«Твоя форма готова! Добро пожаловать в нашу семью, Яннис», — написал клуб.
«Аль-Хиляль» «подписал» звезду НБА. Адетокунбо сам хотел этого!
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