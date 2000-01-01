Отец против сына
Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посостязался со своим отцом Деллом в конкурсе трёхочковых бросков. И вот что из этого вышло.
Семейство Карри — отец против сына! Кто выиграл в очередном конкурсе трёхочковых бросков
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