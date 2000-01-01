В начале июля Джанлуиджи Доннарумма посетил тренировочный комплекс клуба НБА «Бруклин Нетс», который располагается в Нью-Йорке (США).
Доннарумме предложили посостязаться с Дэйроном Шарпом. Этапы конкурса такие: 1) фиксирование мяча ладонью; 2) вращение мяча на пальце; 3) жонглирование мячом ногами; 4) приём мяча ногой.
Примечательно, что везде использовался только баскетбольный мяч! Что из этого вышло?
Джанлуиджи Доннарумма против игрока НБА. Как вратарь «ПСЖ» обыграл форварда «Бруклина»
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