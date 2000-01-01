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В начале июля Джанлуиджи Доннарумма посетил тренировочный комплекс клуба НБА «Бруклин Нетс», который располагается в Нью-Йорке (США).
В начале июля Джанлуиджи Доннарумма посетил тренировочный комплекс клуба НБА «Бруклин Нетс», который располагается в Нью-Йорке (США).
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Доннарумме предложили посостязаться с Дэйроном Шарпом. Этапы конкурса такие: 1) фиксирование мяча ладонью; 2) вращение мяча на пальце; 3) жонглирование мячом ногами; 4) приём мяча ногой.
Доннарумме предложили посостязаться с Дэйроном Шарпом. Этапы конкурса такие: 1) фиксирование мяча ладонью; 2) вращение мяча на пальце; 3) жонглирование мячом ногами; 4) приём мяча ногой.
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Джанлуиджи Доннарумма против игрока НБА. Как вратарь «ПСЖ» обыграл форварда «Бруклина»
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