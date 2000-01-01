Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетил финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами».
Казалось бы, зачем это греческому баскетболисту? Всё просто — он является владельцем акций футбольного клуба «Нэшвилл». Поэтому его интерес вполне очевиден.
Перед встречей Адетокунбо исполнил удар в сторону ворот, а потом исполнил фирменное празднование гола Криштиану Роналду. Интересно, а Лионель Месси это видел?
Как итог — гол Месси помог «Интер Майами» одолеть «Нэшвилл» и выиграть Кубок лиг MLS + MX. Месси таким образом стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX и самым титулованным игроком в истории футбола.
Яннис хотел привлечь внимание Месси, повторив празднование Роналду? Но итог мы уже знаем
Читайте также
Как Джанлуиджи Доннарумма обыграл форварда НБА
Джокович и Рублёв сыграли в баскетбол
Попал из сидячего положения: Дончич не сомневался!
Вспоминаем 13 сезонов Ларри Бёрда в НБА
Семейство Карри — отец против сына. Кто кого?
«Аль-Хиляль» «подписал» звезду НБА
Бизнес Джеймса Хардена «выстрелил» в Китае
Кевин Дюрант находится в потрясающей форме
Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим
Коби Брайант набрал 63 очка в восемь лет
Броски спиной к кольцу. Кто кого?
Дэмьен тусуется с игроками «Портленда». Он уходит?
Топ-3 клубов НБА с лучшими молодыми игроками
Кто станет следующим лицом НБА?
Вы это видели? За одно владение — дважды уронил!
Что легенды НБА думают о Стефе Карри