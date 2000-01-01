Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс под одним из видео в социальных сетях оставил послание своему младшему сыну Брайсу.
«Нет альтернативы тяжёлой работе. Продолжай в том же духе, Максимус! Это только начало», — написал Леброн. Сейчас Брайсу Максимусу Джеймсу 16 лет.
«Продолжай в том же духе — это только начало!» Леброн в восторге от младшего сына Брайса
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