Стефен Карри или Мэджик Джонсон?
В последнее время начали сравнивать величие Стефена Карри и Мэджика Джонсона. Так или иначе, игроки и эксперты решают, кто же является лучшим разыгрывающим всех времён и народов.
Мы собрали подборку цитат, где баскетболисты и эксперты предпочли Стефена Карри Мэджику Джонсону.
Куинн Кук
«Не буду предвзятым — просто я действительно в это верю. Никакого неуважения к парням, которые делали это раньше, я не думаю, что есть разыгрывающий лучше, чем Стефен Карри».
Айзея Томас
«Карри или Джонсон? Я выберу Стефена, конечно же. Он, считай, изменил эту игру на всех уровнях».
Андре Игуодала
«Я думаю, что не сегодня, а в своей карьере он закрепил за собой звание лучшего разыгрывающего всех времён».
Шакил О'Нил
«Вам следует признать: Стефен Карри — лучший разыгрывающий в истории».
Колин Коухерд
«В 35 лет Стефену Карри нужно будет пройти долгий путь, тем временем Мэджик ушёл в 31. Трёхочковые броски будут актуальны следующие 100 лет, что превосходит бесчисленные результативные передачи Джонсона».
«Лучший разыгрывающий в истории». Кто вообще выбрал Стефена Карри вместо Мэджика Джонсона?
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