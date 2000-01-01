24.08 — день Коби Брайанта
Именно эта дата официально считается в США днём легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Почему именно 24.08? Всё просто — Коби выступал под этими номерами на протяжении своей карьеры.
Именно эти номера в 2017 году «Лос-Анджелес Лейкерс» вывел из обращения на специальной церемонии.
Вчера у Коби был день рождения
23.08 — день рождения именитого баскетболиста. Ему могло бы исполниться 45 лет. Речь, которую вы увидите, — мощнейшая мотивация для всех, кто прямо сейчас идёт к своей цели.
«Я здесь, потому что вставал в 4 утра». Мощная мотивация от легендарного Коби Брайанта
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