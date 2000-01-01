Кто, кроме США? Самые титулованные команды, которые сыграют на ЧМ-2023 по баскетболу

Самые титулованные участники ЧМ
Предстоящий чемпионат мира станет 19-м в истории баскетбола. А это значит, что до этого на турнире было 18 победителей и ещё 36 призёров. Рассказываем, кто из них сыграет на мировом первенстве в этом году.
Сборная США
Победитель (1954, 1986, 1994, 2010, 2014), серебряный (1950, 1959, 1982) и бронзовый (1974, 1990, 1998, 2006) призёр чемпионата мира. Всё предсказуемо — это самая титулованная команда в мире.
Американцы доминировали на чемпионатах мира с середины прошлого века, хотя до 1992 года на турниры ФИБА не допускали игроков из НБА. ЧМ-2019 завершился для них провалом, но на предстоящем турнире США, конечно же, являются фаворитом.
Сборная Бразилии
Победитель (1959, 1963), серебряный (1954, 1970) и бронзовый (1967, 1978) призёр чемпионата мира.
Сборная Бразилии не входит даже в десятку сильнейших команд на ЧМ-2023. Но в прошлом, особенно в конце 50-х — начале 60-х, эта команда представляла серьёзную угрозу на мировой арене. Спасибо Амори Пасосу!
Сборная Испании
Двукратный и действующий чемпион мира (2006, 2019), а также действующий чемпион Европы. На данный момент испанцы возглавляют международный рейтинг ФИБА, на 1,1 балла опережая США.
Несмотря на то что по сравнению с 2019 годом состав испанской команды претерпел значительные изменения, на ЧМ-2023 и без Рики Рубио ей пророчат как минимум попадание в первую пятёрку.
Сборная Сербии
С 1992 по 2003 год Югославию на турнирах ФИБА представляла команда Сербии и Черногории. И так как сборная Черногории присоединилась к организации только в 2006-м, преемником команды, завоевавшей золото ЧМ-1998 и 2002, считается Сербия.
Даже без Николы Йокича сербы этим летом проиграли лишь один из пяти товарищеских матчей, и то с минимальной разницей. Ожидается, что эта команда финиширует в топ-10 мирового первенства.
Почётное упоминание
В этот список также могла бы войти и сборная Аргентины — чемпион (1950) и вице-чемпион (2002, 2019) мира. Но команда не сумела пройти отбор на ЧМ-2023, уступив Республике Доминикана, и пропустит турнир впервые за 41 год.
Кто, кроме США? Самые титулованные команды, которые сыграют на ЧМ-2023 по баскетболу
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