Кто, кроме США? Самые титулованные команды, которые сыграют на ЧМ-2023 по баскетболу

Самые титулованные участники ЧМ

Предстоящий чемпионат мира станет 19-м в истории баскетбола. А это значит, что до этого на турнире было 18 победителей и ещё 36 призёров. Рассказываем, кто из них сыграет на мировом первенстве в этом году.

