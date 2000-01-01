Швед дал инсайд о своём трансфере
На фоне слухов о переходе Алексея Шведа в «Црвену Звезду» социальные сети баскетболиста наводнили сербские фанаты. Россиянин сразу начал завоёвывать новую публику и даже дал инсайд о своём трансфере.
Заигрывание с аудиторией
Сперва Швед отреагировал на сотню комментариев с призывом переехать в Белград. «Привет, мои сербские друзья», — написал Алексей.
Финальное решение
Сейчас баскетболист нагнал ещё больше интриги: «Если вы готовы, друзья, то я готов приехать в «Црвену Звезду». Этот комментарий собрал более двух тысяч лайков! Кажется, перехода Алексея в сербский клуб точно стоит ждать.
«Я готов приехать». Алексей Швед дал инсайд о своём трансфере в новый клуб
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