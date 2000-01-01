«Я готов приехать». Алексей Швед дал инсайд о своём трансфере в новый клуб

Финальное решение

Сейчас баскетболист нагнал ещё больше интриги: «Если вы готовы, друзья, то я готов приехать в «Црвену Звезду». Этот комментарий собрал более двух тысяч лайков! Кажется, перехода Алексея в сербский клуб точно стоит ждать.