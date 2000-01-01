Баскетболисту удалили почку после удара на ЧМ-2023
На чемпионате мира — 2023 произошла жуткая история. Баскетболисту сборной Сербии после травмы в матче пришлось удалить почку! Что случилось?
Страшная травма
В матче группового этапа с Южным Суданом (115:83) Бориша Симанич получил удар локтем в область почки от Нуни Омота. Из-за боли серб не смог продолжить матч. В этот же вечер его прооперировали, сохранив почку.
Повторная операция
Но спустя пару дней возникли осложнения, 3 сентября сделали повторную операцию. В ходе хирургического вмешательства было принято решение удалить почку.
Последствия
Сейчас форвард приходит в себя после операции. Врачи сборной Сербии надеются, что восстановление Симанича пройдёт гладко. На ЧМ-2023 Бориша больше не сыграет.
Форварду сборной Сербии удалили почку после удара соперника. Жуткая история на ЧМ-2023
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