Иметь за спиной огромный денежный портфель — это не гарантия того, что команду, игрок которой несёт этот портфель, ждут успехи.
Например, в этом списке не будет ни одного представителя сборной Германии или Сербии. А лучший игрок немцев Деннис Шрёдер вообще заработает в ближайшие два года $ 25,43 млн в «Торонто Рэпторс».
№5. Карл-Энтони Таунс
Карл-Энтони Таунс представляет сборную Доминиканы и «Миннесоту Тимбервулвз». Таунс считается одним из лучших центровых в мире, при этом общая сумма контракта баскетболиста с «волками» составляет $ 158,25 млн в течение пяти лет.
№4. Руди Гобер
Одноклубник Карла-Энтони Таунса по «Миннесоте» Руди Гобер, выступающий за сборную Франции, тоже считается одним из самых богатых игроков минувшего Кубка мира. «Тимбервулвз» за услуги второго центрового содержат пятилетний контракт на общую сумму $ 205 млн.
№3. Лука Дончич
Словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич любезно расположился на третьем месте со своим пятилетним контрактом на $ 215 млн. Правда, как и вышеперечисленные товарищи, Дончич не имеет каких-либо серьёзных достижений как в НБА, так на ЧМ.
№2. Тайриз Халибёртон
Тайриз Халибёртон — разыгрывающий сборной США и «Индианы Пэйсерс», который в течение пяти лет заработает $ 260 млн. Правда, по итогам ЧМ-2023 США заняли четвёртое место, а «Индиана» в минувшем сезоне вовсе не участвовала в плей-офф НБА.
№1. Энтони Эдвардс
Ещё один представитель сборной США и третий — «Миннесоты Тимбервулвз». Речь идёт об Энтони Эдвардсе, которому посчастливится пополнить банковский баланс на аналогичную сумму, что и Халибёртону, в течение пяти лет. Как и США, «Миннесота» тоже не может похвастаться серьёзными успехами.
Пятёрка самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2023. Ни одного немца или серба!
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