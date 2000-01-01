Пятёрка самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2023. Ни одного немца или серба!

№1. Энтони Эдвардс

Ещё один представитель сборной США и третий — «Миннесоты Тимбервулвз». Речь идёт об Энтони Эдвардсе, которому посчастливится пополнить банковский баланс на аналогичную сумму, что и Халибёртону, в течение пяти лет. Как и США, «Миннесота» тоже не может похвастаться серьёзными успехами.