Любитель сыграл один на один с профи из сборной США
Тяжёлый форвард Бобби Портис однажды сыграл один на один со случайным любителем баскетбола. И вот что из этого вышло.
Любитель сыграл один на один с баскетболистом сборной США. Может, его возьмут в команду?
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