Регбол — это вид спорта, который придумали в России. Официально статус самостоятельной дисциплины регбол получил в 2003 году. Этот вид спорта включает элементы борьбы, баскетбола и регби.
Его именовали «дагестанским баскетболом», но регбол — отдельная дисциплина. Что это?
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