Кто, кроме Коби Брайанта? Вспоминаем каждого, кто носил номер 24 в истории «Лейкерс»

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Номер 24 до Коби
Номер 24 до Коби
Когда в наши дни игрок выбирает номер 24, все знают, что его кумиром в детстве был Коби Брайант. Но перед тем, как легенда выбрал эти цифры, с ними на спине за «Лейкерс» поиграли почти 20 человек.
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Херм Шефер (1947–1950)
Херм Шефер (1947–1950)
С ним в составе «Лейкерс», тогда ещё располагавшиеся в Миннеаполисе, становились чемпионами три года подряд в трёх разных лигах: НБЛ, БАА и НБА. По большей части Шефер играл под номером 10, но в какой-то момент носил и номер 24.
Дик Шниткер (1953–1958)
Дик Шниткер (1953–1958)
Шниткер присоединился к «Лейкерс» в 1953-м после того, как отслужил два года в армии США. Он дебютировал за команду в плей-офф и сразу же стал чемпионом, а годом позднее повторил успех. Со временем Дик отдал предпочтение номеру 15.
Уолтер Дьюкс (1956–1957)
Уолтер Дьюкс (1956–1957)
Дьюкс провёл в «Лейкерс» всего один сезон, в ходе которого в среднем набирал дабл-дабл из 11,2 подбора и 10,1 очка. Впоследствии его обменяли в «Детройт», где игрок провёл шесть лет и стал двукратным участником Матча звёзд.
1959–1963
1959–1963
В этот промежуток номер 24 успели поносить несколько игроков: Бобби Смит (13 игр за «Лейкерс»), Гэри Олкорн (20) и Рон Хорн (31). Ни один из них не провёл больше трёх сезонов в НБА.
Кит Эриксон (1968–1973)
Кит Эриксон (1968–1973)
После сезона-1967/1968 номер 24 перешёл от Джона Уэтзела к Киту Эриксону. Он провёл в «Лейкерс» пять лет и в 1972-м стал чемпионом НБА, хотя и отыграл в том чемпионате всего 15 матчей. Кит также носил номера 15, 18 и 14.
Кермит Вашингтон (1973–1978)
Кермит Вашингтон (1973–1978)
Карьеру этого атлетичного защитника и подбирающего затмил неприятный эпизод — в 1977-м в ходе стычки на площадке он ударом по лицу чуть не убил Руди Томьяновича. Спустя две недели после произошедшего его обменяли из «Лейкерс».
Рон Бун (1989–1979)
Рон Бун (1989–1979)
Бун, чемпион АБА в составе «Даллас Шапарралс», пришёл в «Лейкерс» ветераном в свои 32. Он отбегал за команду все 82 матча в сезоне-1989/1979 — само собой, под 24-м номером.
Бутч Картер (1980–1981)
Бутч Картер (1980–1981)
Он был выбран «Лейкерс» во втором раунде драфта-1980, но по итогам довольно слабого дебютного сезона был обменян в «Индиану». Картер принял участие в 54 матчах.
1986–1990
1986–1990
В эти годы под 24-м номером поиграли Эдриан Бранч, впоследствии ставший чемпионом-1987 в составе «Нью-Джерси Нетс», и британец Стив Бакнолл, для которого 18 матчей за «Лейкерс» стали последними в НБА.
1994–1998
1994–1998
В конце 90-х номер носили Ллойд Дэниелс (25 матчей за «Лейкерс»), ветеран Фред Робертс (33), Джордж Макклауд (23) и Ши Силс (4) в его единственном сезоне в НБА.
Джим Джексон (2005–2006)
Джим Джексон (2005–2006)
За год до того, как номер 24 был занят его звёздным одноклубником, тогда ещё носившим номер 8, 13 матчей за «Лейкерс» в своём последнем сезоне в НБА провёл Джим Джексон.
Коби Брайант (2006–н.в.)
Коби Брайант (2006–н.в.)
И номер 8, и номер 24 были выведены из обращения в «Лейкерс» в 2017 году. Под ними играл легендарный Коби Брайант, который провёл всю карьеру в составе «озёрников», став пятикратным чемпионом НБА. Он трагически погиб в 2020-м.
Кто, кроме Коби Брайанта? Вспоминаем каждого, кто носил номер 24 в истории «Лейкерс»
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