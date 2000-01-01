Кто, кроме Коби Брайанта? Вспоминаем каждого, кто носил номер 24 в истории «Лейкерс»

Номер 24 до Коби
Когда в наши дни игрок выбирает номер 24, все знают, что его кумиром в детстве был Коби Брайант. Но перед тем, как легенда выбрал эти цифры, с ними на спине за «Лейкерс» поиграли почти 20 человек.
Херм Шефер (1947–1950)
С ним в составе «Лейкерс», тогда ещё располагавшиеся в Миннеаполисе, становились чемпионами три года подряд в трёх разных лигах: НБЛ, БАА и НБА. По большей части Шефер играл под номером 10, но в какой-то момент носил и номер 24.
Дик Шниткер (1953–1958)
Шниткер присоединился к «Лейкерс» в 1953-м после того, как отслужил два года в армии США. Он дебютировал за команду в плей-офф и сразу же стал чемпионом, а годом позднее повторил успех. Со временем Дик отдал предпочтение номеру 15.
Уолтер Дьюкс (1956–1957)
Дьюкс провёл в «Лейкерс» всего один сезон, в ходе которого в среднем набирал дабл-дабл из 11,2 подбора и 10,1 очка. Впоследствии его обменяли в «Детройт», где игрок провёл шесть лет и стал двукратным участником Матча звёзд.
1959–1963
В этот промежуток номер 24 успели поносить несколько игроков: Бобби Смит (13 игр за «Лейкерс»), Гэри Олкорн (20) и Рон Хорн (31). Ни один из них не провёл больше трёх сезонов в НБА.
Кит Эриксон (1968–1973)
После сезона-1967/1968 номер 24 перешёл от Джона Уэтзела к Киту Эриксону. Он провёл в «Лейкерс» пять лет и в 1972-м стал чемпионом НБА, хотя и отыграл в том чемпионате всего 15 матчей. Кит также носил номера 15, 18 и 14.
Кермит Вашингтон (1973–1978)
Карьеру этого атлетичного защитника и подбирающего затмил неприятный эпизод — в 1977-м в ходе стычки на площадке он ударом по лицу чуть не убил Руди Томьяновича. Спустя две недели после произошедшего его обменяли из «Лейкерс».
Рон Бун (1989–1979)
Бун, чемпион АБА в составе «Даллас Шапарралс», пришёл в «Лейкерс» ветераном в свои 32. Он отбегал за команду все 82 матча в сезоне-1989/1979 — само собой, под 24-м номером.
Бутч Картер (1980–1981)
Он был выбран «Лейкерс» во втором раунде драфта-1980, но по итогам довольно слабого дебютного сезона был обменян в «Индиану». Картер принял участие в 54 матчах.
1986–1990
В эти годы под 24-м номером поиграли Эдриан Бранч, впоследствии ставший чемпионом-1987 в составе «Нью-Джерси Нетс», и британец Стив Бакнолл, для которого 18 матчей за «Лейкерс» стали последними в НБА.
1994–1998
В конце 90-х номер носили Ллойд Дэниелс (25 матчей за «Лейкерс»), ветеран Фред Робертс (33), Джордж Макклауд (23) и Ши Силс (4) в его единственном сезоне в НБА.
Джим Джексон (2005–2006)
За год до того, как номер 24 был занят его звёздным одноклубником, тогда ещё носившим номер 8, 13 матчей за «Лейкерс» в своём последнем сезоне в НБА провёл Джим Джексон.
Коби Брайант (2006–н.в.)
И номер 8, и номер 24 были выведены из обращения в «Лейкерс» в 2017 году. Под ними играл легендарный Коби Брайант, который провёл всю карьеру в составе «озёрников», став пятикратным чемпионом НБА. Он трагически погиб в 2020-м.
Кто, кроме Коби Брайанта? Вспоминаем каждого, кто носил номер 24 в истории «Лейкерс»
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