Кто, кроме Коби Брайанта? Вспоминаем каждого, кто носил номер 24 в истории «Лейкерс»

Номер 24 до Коби

Когда в наши дни игрок выбирает номер 24, все знают, что его кумиром в детстве был Коби Брайант. Но перед тем, как легенда выбрал эти цифры, с ними на спине за «Лейкерс» поиграли почти 20 человек.