В 1997 году легендарному китайскому баскетболисту Яо Мину было всего лишь 17 лет. Но это не помешало ему стать почётным участником двусторонки, которую организовал сам Майкл Джордан.
Китайское вторжение! Как Яо Мин посетил тренировочный лагерь Майкла Джордана в 1997 году
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