Айзея Ривера — профессиональный данкер. Это баскетболист, который сконцентрирован на бросках сверху. В одной из двусторонок Ривера исполнил мощный данк с навесом от щита.
Этому прыжку может позавидовать сам Майкл Джордан! Красота от профессионального данкера
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