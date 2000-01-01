Леброн, Коби и даже Джордан. 10 легендарных баскетболистов, менявших игровые номера

Легенды, менявшие номера
В баскетболе, как и в других видах спорта, номера имеют большое значение. Некоторые проводят всю карьеру, играя под одним и тем же номером, другие же меняют его, как сделали следующие 10 игроков.
Оскар Робертсон
После 10 сезонов в «Цинциннати Роялс» легендарного разыгрывающего обменяли в «Милуоки Бакс», где его 14-й номер уже был занят Джоном Макглоклином. В результате Большой О выбрал для своего джерси номер 1.
Мозес Мэлоун
Мэлоун, трёхкратный MVP и чемпион-1983, за свою 20-летнюю карьеру поиграл за девять различных команд, включая «Юту», «Хьюстон», «Атланту», «Милуоки» и «Филадельфию». Он успел поносить пять различных номеров: 20, 24, 2, 4 и 8.
Карл Мэлоун
После 18 сезонов в составе «Юты», где Почтальон носил номер 32, в 2003 году он перешёл в «Лейкерс». На тот момент команда уже вывела из обращения номер 32 в честь Мэджика Джонсона, поэтому Мэлоун выбрал для себя число 11.
Чарльз Баркли
Кстати, о Мэджике. На протяжении первых шести лет Баркли носил номер 34, но в сезоне-1991/1992 сменил его на 32, чтобы поддержать Джонсона, которому тогда диагностировали ВИЧ. В «Санз» Чак вернулся к «34», а в «Хьюстоне» выбрал «4».
Дуэйн Уэйд
Выступая за «Майами», Уэйд играл под номером 3, но с переходом в «Кливленд» был вынужден сменить его на «9», так как тройка была занята Айзеей Томасом. Ди Уэйд также носил номер 9 в сборной США.
Кевин Дюрант
С первого дня в НБА Кей Ди выступал под номером 35 – в честь своего первого тренера, который был застрелен в возрасте 35 лет. Чтобы ознаменовать новый этап карьеры, он сменил номер на седьмой в «Бруклине», но в «Санз» вернулся к «35».
Шакил О’Нил
В «Мэджик» Шак играл под номером 32, но с переходом в «Лейкерс» был вынужден сменить его на 34 по той же причине, что и Карл Мэлоун. 32-й номер он в дальнейшем в «Санз» и «Хит», 33-й – в «Кливленде», а 36-й – в «Бостоне».
Леброн Джеймс
Брон выступал под номером 23 ещё в школе, но в «Майами» он был выведен из обращения в честь Майкла Джордана. Джеймс выбрал «6», но теперь и он был закреплён в НБА за скончавшимся Биллом Расселлом. В следующем сезоне Леброн вернётся к «23».
Коби Брайант
На старте своей карьеры Коби носил джерси с цифрой 8, под которой взял первые три перстня. Но в 2004-м он решил, что перерос этот номер, и сменил его на «24». Оба были выведены из обращения в «Лейкерс».
Майкл Джордан
Эм Джей всегда носил номер 23, за исключением двух случаев. В 1990-м его майку украли перед матчем, и он был вынужден взять другую с номером 12. Джордан также выбрал «45», вернувшись в лигу в 1995-м, но посреди сезона поменял номер на 23.
Леброн, Коби и даже Джордан. 10 легендарных баскетболистов, менявших игровые номера
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