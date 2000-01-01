Леброн, Коби и даже Джордан. 10 легендарных баскетболистов, менявших игровые номера

Шакил О’Нил

В «Мэджик» Шак играл под номером 32, но с переходом в «Лейкерс» был вынужден сменить его на 34 по той же причине, что и Карл Мэлоун. 32-й номер он в дальнейшем в «Санз» и «Хит», 33-й – в «Кливленде», а 36-й – в «Бостоне».