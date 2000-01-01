А про это мы забыли! Леброн мчит за званием лучшего бомбардира в истории — не только в НБА

Погоня за рекордом

Уже не первый сезон Джеймс гонится за званием лучшего бомбардира в истории (а он знает про это вообще?). Сейчас на счету Леброна 47 734 очка в регулярке и плей-офф НБА, а также в международных соревнованиях в сумме.