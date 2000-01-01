Леброн станет лучшим бомбардиром в истории?
Новый сезон НБА стартует 17 октября, но уже рискует войти в историю. В предстоящем розыгрыше турнира Леброн Джеймс может побить великий рекорд. Какой?
Погоня за рекордом
Уже не первый сезон Джеймс гонится за званием лучшего бомбардира в истории (а он знает про это вообще?). Сейчас на счету Леброна 47 734 очка в регулярке и плей-офф НБА, а также в международных соревнованиях в сумме.
Кто сейчас лучший?
У лучшего бомбардира в истории Оскара Шмидта — 49 737 очков в сумме. При этом форвард никогда не играл в НБА, лишь в бразильских, итальянских и испанских чемпионатах, а также за сборную Бразилии.
Будет рекорд?
В прошлом сезоне Джеймс в среднем набирал за «Лейкерс» 28,9 очка за игру. Если в предстоящем сезоне 38-летний баскетболист сохранит такую же прыть, то ему нужно будет всего 70 игр, чтобы обогнать Шмидта.
А про это мы забыли! Леброн мчит за званием лучшего бомбардира в истории — не только в НБА
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