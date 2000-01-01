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Топ-5 клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета
Топ-5 клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских клубов за прошлый год. Как выглядит топ-5 самых богатых команд?
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5-е место
5-е место
«Самара» провела в Единой лиге ВТБ первый сезон с бюджетом в 615 млн рублей. Клуб не смог пробиться в плей-офф турнира.
4-е место
4-е место
Бюджет УНИКСа почти в два раза больше, чем у «Самары» — 1,236 млрд рублей. В прошлом сезоне казанский клуб выиграл Единую лигу ВТБ.
3-е место
3-е место
Открывает топ-3 «Локомотив». Бюджет команды в прошлом году составил 1,365 млрд рублей. Кубанцы завоевали серебряные медали.
2-е место
2-е место
Бюджет «Зенита» за прошлый год — 2,203 млрд рублей. Команда финишировала в Единой лиге ВТБ на четвёртом месте.
1-е место
1-е место
Лидер списка — ЦСКА. В прошлом году бюджет команды был 2,307 млрд рублей. Москвичи завоевали бронзу Единой лиги ВТБ.
У кого из клубов Единой лиги ВТБ был самый большой бюджет в прошлом сезоне? Топ-5 команд
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