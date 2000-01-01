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Пять игроков НБА, перешедших в Европу в межсезонье
Пять игроков НБА, перешедших в Европу в межсезонье
Сезон НБА стартует 24 октября, но в нём мы не увидим несколько примечательных игроков. Всё дело в том, что немало баскетболистов перебрались в Европу. Вот топ-5 из них.
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5. Хуанчо Эрнангомес
5. Хуанчо Эрнангомес
Хуанчо сыграет в Европе впервые с 2016 года. Экс-форвард «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс» и других команд НБА теперь будет играть за «Панатинаикос». Контракт рассчитан на два года.
4. Джабари Паркер
4. Джабари Паркер
Форвард «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз» «Бостон Селтикс» впервые сыграет в Европе. Паркер подписал контракт с «Барселоной» на год.
3. Вилли Эрнангомес
3. Вилли Эрнангомес
Вилли, как и брат, сыграет в Европе впервые с 2016 года.  Центровой «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» подписал трёхлетний контракт с «Барселоной».
2. Серж Ибака
2. Серж Ибака
Форвард выступит в европейских турнирах после 14 лет в НБА, где он сыграл в шести разных клубах. Ибака подписал годичный контракт с «Баварией».
1. Кемба Уокер
1. Кемба Уокер
Экс-защитник «Шарлот Хорнетс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс» в этом сезоне дебютирует в Европе. Кемба подписал однолетний контракт с «Монако».
Топ-5 игроков НБА, перешедших в Европу по итогам межсезонья
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