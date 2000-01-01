Пять игроков НБА, перешедших в Европу в межсезонье
Сезон НБА стартует 24 октября, но в нём мы не увидим несколько примечательных игроков. Всё дело в том, что немало баскетболистов перебрались в Европу. Вот топ-5 из них.
5. Хуанчо Эрнангомес
Хуанчо сыграет в Европе впервые с 2016 года. Экс-форвард «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс» и других команд НБА теперь будет играть за «Панатинаикос». Контракт рассчитан на два года.
4. Джабари Паркер
Форвард «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз» «Бостон Селтикс» впервые сыграет в Европе. Паркер подписал контракт с «Барселоной» на год.
3. Вилли Эрнангомес
Вилли, как и брат, сыграет в Европе впервые с 2016 года. Центровой «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» подписал трёхлетний контракт с «Барселоной».
2. Серж Ибака
Форвард выступит в европейских турнирах после 14 лет в НБА, где он сыграл в шести разных клубах. Ибака подписал годичный контракт с «Баварией».
1. Кемба Уокер
Экс-защитник «Шарлот Хорнетс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс» в этом сезоне дебютирует в Европе. Кемба подписал однолетний контракт с «Монако».
Топ-5 игроков НБА, перешедших в Европу по итогам межсезонья
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