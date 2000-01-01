Символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ
«Зенит» — обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ. В финале петербуржцы обыграли «Локомотив» (85:83). Кто вошёл в символическую пятёрку турнира и стал MVP состязаний?
MVP
Лучшим игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ признали защитника «Зенита» Кайла Курича. В финальной битве с «Локомотивом» он набрал 23 очка! Средняя результативность американца на турнире – 17,3 очка за матч.
Символическая пятёрка
Защитник Каспер Уэйр из ЦСКА в двух из трёх матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ набрал 40+ очков. В среднем за игру американец набирал по 53 очка!
Символическая пятёрка
Форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич в среднем за матч набирал 9,3 очка.
Символическая пятёрка
Форвард «Локомотива» Окаро Уайт в среднем за матч набирал 15,3 очка.
Символическая пятёрка
Центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли тоже вошёл в символическую пятёрку. Среднее количество очков за игру — 18,6.
Символическая пятёрка
Центровой «Зенита» Боян Дублевич также попал в символическую пятёрку. На его счету в среднем за игру было по 14 очков.
Кто стал MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ и вошёл в символическую пятёрку турнира?
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