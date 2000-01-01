В чём дело?
«Портленд Трэйл Блэйзерс» может быть оштрафован НБА на $ 750 000 из-за того, что звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард пропустил концовку минувшего регулярного чемпионата.
Недавно инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс заявил, что «Портленд» просил Дэмьена Лилларда пропустить 10 оставшихся матчей в рамках минувшего регулярного чемпионата.
Лиллард согласился, а официальная причина пропуска обозначалась как повреждение икроножной мышцы. Согласно правилам лиги, такие действия запрещены со стороны клуба. Наказание — штраф на $ 750 000.
Например, 7 апреля «Даллас Маверикс» не стал заигрывать Луку Дончича и Кайри Ирвинга в последних трёх четвертях матча с «Чикаго Буллз». Клуб из Техаса был наказан незамедлительно.
$ 750 000 — вот такой штраф грозит «Портленду». А всё из-за Дэмьена Лилларда?
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