Один из перспективнейших старшеклассников в США Чэндлер Уоттс во время двусторонки стал автором мощного постер-данка. Только лишь в 2024 году Уоттс сможет представлять университет в рамках NCAA.
Вот это данк! Перспективный американский школьник удивил местную публику
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