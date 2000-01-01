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Популярный блогер стал спонсором клуба НБА
Популярный блогер стал спонсором клуба НБА
В предстоящем сезоне у «Шарлотт Хорнетс» в НБА будет новый титульный спонсор. Команда сделала необычный выбор в пользу одного из самых популярных блогеров в мире! Как?
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Крутой спонсор
Крутой спонсор
«Хорнетс» заключили соглашение с блогером Джеймсом Стивеном Дональдсоном, известным в YouTube как MrBeast. На канале фрилансера более 188 млн подписчиков. MrBeast — один из самых популярных блогеров в истории.
Новое лого
Новое лого
Но на майках «Шарлотт» вместо бизнес-платформы LendingTree не будет размещён ник блогера. На форме будет красоваться нашивка логотипа компании Feastables.
Сладости в спорте
Сладости в спорте
Feastables была основана Дональдсоном в прошлом году и занимается производством сладостей: шоколада, мармелада, печенья и других позиций.
Один из самых популярных блогеров мира стал титульным спонсором клуба НБА!
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