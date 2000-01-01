Звёзды на матче «Реал» — «Даллас»
«Реал» Мадрид провёл товарищеский матч с «Даллас Маверикс». За победой мадридцев (127:123) с трибун наблюдали звёзды мирового спорта. Кто же был на матче?
Тибо Куртуа
Вратарь «Реала» сейчас восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, так что может посвятить вечер баскетболу.
Тони Кроос
Полузащитник «Реала» пришёл на матч вместе со своей дочкой.
Лукас Васкес
Защитник «Реала», как и его одноклубники, смотрел за матчем с трибун.
Флорентино Перес
Президент футбольного и баскетбольного «Реала» просто не мог пропустить этот матч.
Антонио Мартин Эспина
Вместе с Пересом на игру пришёл и экс-баскетболист «Реала», президент испанской лиги АСВ.
Кроос и Куртуа пришли на матч «Реала» с «Далласом». Кто ещё из звёзд там был?
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