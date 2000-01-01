Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Звёзды на матче «Реал» — «Даллас»
Звёзды на матче «Реал» — «Даллас»
«Реал» Мадрид провёл товарищеский матч с «Даллас Маверикс». За победой мадридцев (127:123) с трибун наблюдали звёзды мирового спорта. Кто же был на матче?
AMP-версия
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Вратарь «Реала» сейчас восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, так что может посвятить вечер баскетболу.
Тони Кроос
Тони Кроос
Полузащитник «Реала» пришёл на матч вместе со своей дочкой.
Лукас Васкес
Лукас Васкес
Защитник «Реала», как и его одноклубники, смотрел за матчем с трибун.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Президент футбольного и баскетбольного «Реала» просто не мог пропустить этот матч.
Антонио Мартин Эспина
Антонио Мартин Эспина
Вместе с Пересом на игру пришёл и экс-баскетболист «Реала», президент испанской лиги АСВ.
Кроос и Куртуа пришли на матч «Реала» с «Далласом». Кто ещё из звёзд там был?
Читайте также
Леброн Джеймс в образе древнегреческого бога!
Леброн Джеймс в образе древнегреческого бога!
В «Майами» недовольны эмо-образом Батлера
В «Майами» недовольны эмо-образом Батлера
Популярный блогер стал спонсором клуба НБА
Популярный блогер стал спонсором клуба НБА
Вот это данк! Школьник удивил местную публику
Вот это данк! Школьник удивил местную публику
Первые минуты Лилларда в качестве игрока «Милуоки»
Первые минуты Лилларда в качестве игрока «Милуоки»
«Портленд» оштрафуют на $ 750 000 из-за Лилларда?
«Портленд» оштрафуют на $ 750 000 из-за Лилларда?
Модрич бросил вызов Дончичу! Видео
Модрич бросил вызов Дончичу! Видео
Символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ
Символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ
Пять игроков НБА, перешедших в Европу в межсезонье
Пять игроков НБА, перешедших в Европу в межсезонье
Топ-5 клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета
Топ-5 клубов Единой лиги ВТБ по размеру бюджета
Леброн станет лучшим бомбардиром в истории?
Леброн станет лучшим бомбардиром в истории?
Эмоции легенды! Коби болеет за родную команду НФЛ
Эмоции легенды! Коби болеет за родную команду НФЛ
10 легенд баскетбола, менявших номера
10 легенд баскетбола, менявших номера
Этому прыжку может позавидовать сам Майкл Джордан!
Этому прыжку может позавидовать сам Майкл Джордан!
Как Яо Мин посетил тренировочный лагерь Джордана
Как Яо Мин посетил тренировочный лагерь Джордана
Номер 24 в истории «Лейкерс». Кто, кроме Коби?
Номер 24 в истории «Лейкерс». Кто, кроме Коби?
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android