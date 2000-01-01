Продюсерская карьера и тайна игрового номера. 10 малоизвестных фактов о Леброне Джеймсе

10 малоизвестных фактов о Леброне Джеймсе
Леброн Джеймс — один из главных баскетболистов планеты прямо сейчас. Кажется, о нём известно всё, или почти всё. Вот топ-10 фактов о Леброне, про которые мало кто слышал.
Школьный ТВ-матч
В 2002 году матч школьных команд транслировали по ESPN. Причиной этому стал Леброн Джеймс, ещё не попавший в НБА, но уже в старших классах считавшийся крайне талантливым баскетболистом.
Тату в школе
Джеймс — фанат татуировок. Многие рисунки набиты у спортсмена ещё со школы. Вот только в школьной баскетбольной команде были крайне против тату, поэтому Леброну и его одноклубникам приходилось как-то прятать рисунки на теле.
И правша, и левша
Джеймс — амбидекстр, то есть умеет одинаково хорошо пользоваться обеими руками. В баскетбол Леброн обычно играет правой, а вот пишет, ест и делает остальные дела — левой.
Крутой футболист
В школе Леброн в равной степени хорошо играл и в американский футбол, и в баскетбол. Однажды из-за травмы запястья Джеймсу пришлось пропустить целый футбольный сезон. Тогда спортсмен и решил сосредоточиться на баскетболе.
Владелец «Ливерпуля»
Леброн — один из владельцев «Ливерпуля». Баскетболист владеет двухпроцентной долей клуба. За то, чтобы стать миноритарным владельцем, он выложил $ 6,5 млн.
Школьная любовь
В школе у Леброна зародилась любовь не только к баскетболу, но и к своей будущей жене. Встречаться с Саванной баскетболист начал ещё в старших классах. Сейчас у четы Джеймс трое детей.
Загадка номера
Джеймс сейчас играет под №23, но до этого у него был №6. Выбрал это число Леброн не случайно. Его старший сын Бронни родился 6 октября, а средний сын Брайс — 14 июня, то есть в шестой месяц года.
Общий рекорд
Леброн делит уникальный рекорд с Майклом Джорданом. Они оба за год выиграли Олимпиаду, награду MVP НБА и MVP финала. Джордан сделал это в 1992 году, а Джеймс — в 2012 году.
Дорогостоящие тренировки
Чтобы вот уже 20 лет находиться в хорошей форме, Леброн тратит баснословные деньги на лучших тренеров и оборудование для занятий спортом.
Телеиндустрия
Как и Джордан, Джеймс — актёр. Леброн снялся в продолжении «Космического джема». Также он владеет продюсерской компанией SpringHill Entertainment и сам был продюсером в документалках про баскетбол.
Продюсерская карьера и тайна игрового номера. 10 малоизвестных фактов о Леброне Джеймсе
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