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Самые возрастные игроки НБА в сезоне-2023/2024
Самые возрастные игроки НБА в сезоне-2023/2024
Сезон НБА стартует уже на следующей неделе. Кто же будет самым возрастным игроком в предстоящей регулярке?
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10-е место — Джефф Грин
10-е место — Джефф Грин
Тяжёлому форварду «Хьюстон Рокетс» сейчас 37 лет и 51 день.
9-е место — Руди Гэй
9-е место — Руди Гэй
Лёгкому форварду «Голден Стейт Уорриорз» на 18 октября исполнилось 37 лет и 62 дня.
8-е место — Эл Хорфорд
8-е место — Эл Хорфорд
Возраст центрового «Бостон Селтикс» — 37 лет и 137 дней.
7-е место — Горан Драгич
7-е место — Горан Драгич
Разыгрывающему защитнику «Милуоки Бакс» сейчас 37 лет и 165 дней.
6-е место — Джордж Хилл
6-е место — Джордж Хилл
Чуть старше Драгича другой разыгрывающий. Защитнику «Индианы Пэйсерс» сейчас 37 лет и 167 дней.
5-е место — Кайл Лоури
5-е место — Кайл Лоури
Разыгрывающему защитнику «Майами Хит» исполнилось 37 лет и 207 дней.
4-е место — Тадж Гибсон
4-е место — Тадж Гибсон
Возраст тяжёлого форварда «Вашингтон Уизардс» — 38 лет и 116 дней.
3-е место — Крис Пол
3-е место — Крис Пол
Разыгрывающему «Голден Стейт Уорриорз» сейчас 38 лет и 165 дней.
2-е место — Пи Джей Такер
2-е место — Пи Джей Такер
Такер буквально на день старше Пола. Тяжёлому форварду «Филадельфии Сиксерс» 38 лет и 166 дней.
1-е место — Леброн Джеймс
1-е место — Леброн Джеймс
Возраст форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» 38 лет и 292 дня.
Топ-10 самых возрастных игроков НБА в сезоне-2023/2024. Кто, кроме Леброна Джеймса?
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