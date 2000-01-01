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Штрафные броски — один из важных элементов
Штрафные броски — один из важных элементов
Именно способность набирать очки с линии штрафных позволяет защитникам с осторожностью защищаться против мастеров в этом компоненте. Представляем вам пятёрку лучших в истории НБА.
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№5. Дэмьен Лиллард — 89,5%
№5. Дэмьен Лиллард — 89,5%
Лиллард является одним из лучших разыгрывающих в истории с акцентом на броски. Дэмьен — один из немногих игроков, кто выходит на линию штрафных более шести раз в среднем за игру.
№4. Рик Бэрри — 90%
№4. Рик Бэрри — 90%
Рик Бэрри, член Зала славы и чемпион НБА 1975 года, славился необычной техникой исполнения штрафных бросков — своего рода «бросок из-под юбки». Это не помешало форварду иметь высокий процент реализации.
№3. Марк Прайс — 90,4
№3. Марк Прайс — 90,4
Марк Прайс — один из лучших игроков в истории «Кливленд Кавальерс» и четырёхкратный участник Матча всех звёзд. За карьеру он выходил на линию штрафных в среднем 3,3 раза за встречу.
№2. Стив Нэш — 90,4%
№2. Стив Нэш — 90,4%
Очередной игрок прошлого, но прайм канадского защитника пришёлся на XXI век. Несмотря на хорошее портфолио из участий в Матчах звёзд, двух наград MVP и членства в Зале славы, Нэшу так и не удалось стать чемпионом НБА. Однако со штрафными бросками у Стива было всё в порядке.
№1. Стефен Карри — 90,9%
№1. Стефен Карри — 90,9%
У Карри феноменальный процент реализации бросков с линии штрафных. Четырёхкратный чемпион НБА продолжает своё выступление в лиге, однако интересно параллельно понаблюдать за тем, улучшится ли его статистика штрафных или процент будет плавно снижаться.
Мастера своего дела! Кто лучше всех исполняет штрафные броски в НБА?
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