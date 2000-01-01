Мастера своего дела! Кто лучше всех исполняет штрафные броски в НБА?

№2. Стив Нэш — 90,4%

Очередной игрок прошлого, но прайм канадского защитника пришёлся на XXI век. Несмотря на хорошее портфолио из участий в Матчах звёзд, двух наград MVP и членства в Зале славы, Нэшу так и не удалось стать чемпионом НБА. Однако со штрафными бросками у Стива было всё в порядке.