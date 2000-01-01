От $ 46 млн и выше! Кто больше всех заработает в предстоящем сезоне НБА

№1. Стефен Карри — $ 51 915 615

Кажется, Стефен Карри достиг всего, чего только мог за свою карьеру, но максимальный контракт от «Голден Стэйт» он получил лишь в 2021 году. Сейчас разыгрывающему уже 35 лет, а соглашение истекает в 2026-м.