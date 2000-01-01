Доходы НБА растут — отсюда из сезона в сезон мы видим изменения в потолке зарплат — в сторону увеличения, а среднегодовые выплаты могут только радовать баскетболистов. Составили пятёрку самых высокооплачиваемых игроков НБА по версии ESPN.
№5. Джоэл Эмбиид — $ 46 900 000
Эмбиид с сезона-2023/2024 будет получать выплаты в рамках нового четырёхлетнего соглашения, подписанного ещё в августе 2021 года. В сезоне-2026/2027 Эмбиид может заработать вплоть до $ 59 млн.
№4. Никола Йокич — $ 47 607 350
Йокич — официально чемпион НБА! Годом ранее сербский центровой подписал пятилетний контракт на общую сумму $ 276,12 млн, и в первом сезоне-2023/2024 он получит вышеуказанную сумму. За последний год Йокичу будут полагаться уже $ 62 млн.
№3. Леброн Джеймс — $ 47 607 350
Как и Йокич, Леброн заработает аналогичную сумму. Почему Джеймса поставили на позицию выше? Всё просто — предпочли выбрать опыт выступлений в НБА как приоритет. Следующим летом Король может выйти на рынок свободных агентов, если откажется от опции продления на сезон-2024/2025 ($ 51 млн).
№2. Кевин Дюрант — $ 47 649 433
Действующий контракт 35-летнего Дюранта рассчитан до конца сезона-2025/2026. За последний год Кевину поступит на банковский счёт $ 53,28 млн. Возможно, нынешний контракт форварда — последний такой крупный за карьеру.
№1. Стефен Карри — $ 51 915 615
Кажется, Стефен Карри достиг всего, чего только мог за свою карьеру, но максимальный контракт от «Голден Стэйт» он получил лишь в 2021 году. Сейчас разыгрывающему уже 35 лет, а соглашение истекает в 2026-м.
От $ 46 млн и выше! Кто больше всех заработает в предстоящем сезоне НБА
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