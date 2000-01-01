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Бронни Джеймс был официально представлен в качестве игрока Университета Южной Калифорнии. Болельщики встретили его действительно достойно!
Бронни Джеймс был официально представлен в качестве игрока Университета Южной Калифорнии. Болельщики встретили его действительно достойно!
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Совсем чуть-чуть осталось до НБА! Сын Леброна появился в форме университетской команды
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