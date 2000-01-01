16-летний сын Гилберта Аренаса Алайджа принял участие в двустороннем матче, и вот что из этого вышло. Спойлер: много набранных очков!
50 очков за матч! Сын легенды НБА покуражился в двусторонней встрече
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