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Новое достижение Дончича на старте сезона НБА
Новое достижение Дончича на старте сезона НБА
Лука Дончич в матче с «Сан-Антонио Спёрс» оформил трипл-дабл с 30+ очками. Он стал лишь третьим игроком в истории, кому удалось сделать такое в первом матче сезона НБА. Кто ещё устанавливал такое достижение?
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Лука Дончич
Лука Дончич
В игре с «Сан-Антонио Спёрс» Дончич набрал 33 очка, сделал 13 подборов и отдал 10 результативных передач.
Яннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо
Форвард «Милуоки Бакс» сделал трипл-дабл с 30+ очками в 2019 году. Тогда в первом матче сезона Яннис набрал 30 очков, сделал 13 подборов и 11 передач.
Оскар Робертсон
Оскар Робертсон
Легендарный баскетболист делал трипл-даблы с 30+ очками в первом матче сезона дважды в карьере. В 1961 году (35 очков, 15 подборов, 13 передач) и в 1966 году (37 очков, 10 подборов, 10 передач).
Дончич в первом матче сезона установил крутое достижение. Оно есть лишь у трёх игроков
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