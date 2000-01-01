Дончич в первом матче сезона установил крутое достижение. Оно есть лишь у трёх игроков

Новое достижение Дончича на старте сезона НБА

Лука Дончич в матче с «Сан-Антонио Спёрс» оформил трипл-дабл с 30+ очками. Он стал лишь третьим игроком в истории, кому удалось сделать такое в первом матче сезона НБА. Кто ещё устанавливал такое достижение?