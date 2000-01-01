Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард официально дебютировал за команду из Висконсина. Местные болельщики с воодушевлением отреагировали на появление звёздного защитника.
Его ждали очень долго! Как болельщики отреагировали на появление Дэмьена Лилларда
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