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Побудь на минуту Вембаньямой!
Побудь на минуту Вембаньямой!
Виктор Вембаньяма серьёзно выделяется на фоне остальных баскетболистов своим ростом в 2,22 м. А как выглядит мир с высоты Вембаньямы? Виктор показал!
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Каково смотреть на мир с высоты Вембаньямы? Виктор показал!
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