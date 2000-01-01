Лучшие действующие игроки по подборам в НБА
Лучший игрок на подборах Андре Драммонд недавно перевалил отметку в 10 тысяч. Кто из действующих игроков НБА сделал наибольшее число подборов за карьеру?
5-е место — Никола Вучевич
Центровой «Чикаго Буллз» сыграл 831 матч в НБА и сделал 8730 подборов за всю карьеру.
4-е место — Кевин Лав
В активе тяжёлого форварда «Майами Хит» 9089 отскоков в 877 матчах лиги.
3-е место — Андре Драммонд
Центровой «Чикаго Буллз» в 793 матчах достиг отметки в 10 006 подборов.
2-е место — Деандре Джордан
В 1020 матчах центровой «Денвер Наггетс» сделал 10 345 подборов.
1-е место — Леброн Джеймс
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» — лидер списка. На счету Леброна 10 743 подбора в 1428 матчах.
Драммонд вошёл в тройку лучших действующих игроков по подборам. Сможет догнать Леброна?
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