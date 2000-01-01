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Клубы НБА, не выигравшие серии плей-офф за 13 лет
Клубы НБА, не выигравшие серии плей-офф за 13 лет
Сезон НБА только начался, но команды уже активно борются за выход в плей-офф. С 2010 года лишь четыре клуба не выигрывали серии плей-офф и вылетали в первом же раунде. Кто это?
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«Сакраменто Кингз»
«Сакраменто Кингз»
В прошлом сезоне «Кингз» впервые с сезона-2005/2006 вышли в плей-офф НБА. Однако команде не удалось пройти первый раунд. В серии «Сакраменто» проиграл «Голден Стэйт» (3:4).
«Миннесота Тимбервулвз»
«Миннесота Тимбервулвз»
За последние 13 лет «Тимбервулвз» выходили в плей-офф трижды и каждый раз вылетали в первом раунде. В сезоне-2017/2018 проиграли «Рокетс» (1:4), в сезоне-2021/2022 — «Гриззлиз» (2:4), в сезоне-2022/2023 — «Наггетс» (1:4).
«Шарлотт Хорнетс»
«Шарлотт Хорнетс»
С 2010 года «Хорнетс» выходили в плей-офф дважды: в сезоне-2013/2014 и в сезоне-2015/2016. Оба раза «Шарлотт» проиграли «Майами Хит» в первом раунде: сперва 0:4, потом — 3:4.
«Детройт Пистонс»
«Детройт Пистонс»
«Пистонс» за последние 13 лет оказывались в плей-офф дважды, однако оба раза вылетали в первом раунде. В сезоне-2015/2016 «Детройт» потерпел поражение от «Кливленд Кавальерс» (0:4), а в сезоне-2018/2019 — от «Милуоки Бакс» (0:4).
Клубы НБА, не выигрывавшие серии плей-офф с 2010 года. Таких команд лишь четыре
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