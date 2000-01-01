Клубы НБА, не выигрывавшие серии плей-офф с 2010 года. Таких команд лишь четыре

Клубы НБА, не выигравшие серии плей-офф за 13 лет

Сезон НБА только начался, но команды уже активно борются за выход в плей-офф. С 2010 года лишь четыре клуба не выигрывали серии плей-офф и вылетали в первом же раунде. Кто это?