Летом 2022 года Джеймс Харден изначально заключил с «Филадельфией» двухлетний контракт на общую сумму $ 68,64 млн. Но спустя сезон Харден сменил прописку на «Лос-Анджелес Клипперс».
Однако перед сменой команды баскетболист успел оскандалиться, заявив о своих намерениях по поводу смены коллектива, а также назвав президента «Филадельфии» Дэрила Мори лжецом.
В сезоне-2023/2024 разыгрывающий заработает $ 35 640 000. Если брать в среднем за игру, то Харден будет получать по $ 434 634.
Примечательно, что средняя сумма за встречу значительно отличается от среднего значения в НБА — $ 116 615.
Новая команда — новые начинания! Сколько заработает Джеймс Харден в «Клипперс»?
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