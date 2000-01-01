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Купер Флэгг, выступающий за школу Montverde Academy, сыграл первый матч в нынешнем школьном баскетбольном сезоне.
Купер Флэгг, выступающий за школу Montverde Academy, сыграл первый матч в нынешнем школьном баскетбольном сезоне.
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Команда лучшего школьника США и вероятного первого номера драфта НБА 2025 года разнесла своих оппонентов — 118:28. Флэгг отметился эффектными действиями на площадке.
Команда лучшего школьника США и вероятного первого номера драфта НБА 2025 года разнесла своих оппонентов — 118:28. Флэгг отметился эффектными действиями на площадке.
С какой разницей? Школьная команда Купера Флэгга разгромила соперника на старте сезона
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