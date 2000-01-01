Неужели нашёлся конкурент Виктору Вембаньяме? 17-летний парень уже вырос до 234 см

Рекордсмен

Оливье Руи такой высокий благодаря генетике. Рост его отца, бывшего волейболиста, — 203 см, а мамы – 185 см. В детском саду Руи вырос до 157 см, в 12 лет до 208 см, а в 13 лет — до 213 см. В 15 лет Оливье попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток в мире — 226,9 см.