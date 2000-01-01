Неужели нашёлся конкурент Вембаньяме? Видео
Кажется, рослому Виктору Вембаньяме нашёлся конкурент. В спортивной академии IMG учится 17-летний парень ростом 234 сантиметра. Вы просто посмотрите, насколько Оливье Руи высокий!
Рекордсмен
Оливье Руи такой высокий благодаря генетике. Рост его отца, бывшего волейболиста, — 203 см, а мамы – 185 см. В детском саду Руи вырос до 157 см, в 12 лет до 208 см, а в 13 лет — до 213 см. В 15 лет Оливье попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подросток в мире — 226,9 см.
Невероятный рост
Когда Оливье был в академии «Реала», он сфотографировался с футболистами «сливочных». Чтобы стать выше подростка, Браиму Диасу пришлось посадить на плечи Лукаса Васкеса.
Будущий конкурент
Сейчас рост Руи составляет уже 234 см. 17-летний парень учится в школе, так что его дебют в НБА может произойти не раньше 2026 года. А пока посмотрите, какой высокий Оливье!
Неужели нашёлся конкурент Виктору Вембаньяме? 17-летний парень уже вырос до 234 см
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