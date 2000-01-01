11 самых высокорослых игроков НБА этого сезона
Виктор Вембаньяма — без сомнения, главный объект внимания в этом сезоне НБА. А как выглядят 11 самых высокорослых игроков лиги прямо сейчас?
11-е место — Робин Лопес
Центровой «Милуоки Бакс» ростом 216 см (7 футов и 1 дюйм).
10-е место — Дерек Лайвли
Рост центрового «Даллас Маверикс» составляет 216 см (7 футов и 1 дюйм).
9-е место — Брук Лопес
Ростом 216 см (7 футов и 1 дюйм) обладает и центровой «Милуоки Бакс».
8-е место — Чет Холмгрен
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» ростом 216 см (7 футов и 1 дюйм).
7-е место — Руди Гобер
Рост центрового «Миннесоты Тимбервулвз» составляет 216 см (7 футов и 1 дюйм).
6-е место — Люк Корнет
Центровой «Бостон Селтикс» ростом 218 см (7 футов и 2 дюйма).
5-е место — Мозес Браун
Ростом 218 см (7 футов и 2 дюйма) обладает и центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс».
4-е место — Кристапс Порзингис
Форвард «Бостон Селтикс» ростом 218 см (7 футов и 2 дюйма).
3-е место — Бол Бол
Рост форварда «Финикс Санз» — 220 см (7 футов и 3 дюйма).
2-е место — Бобан Марьянович
Центровой «Хьюстон Рокетс» ростом 221 см (7 футов и 3 дюйма).
1-е место — Виктор Вембаньяма
Рост форварда «Сан-Антонио Спёрс» — 224 см (7 футов и 4 дюйма).
11 самых высокорослых игроков НБА в этом сезоне. Кто, кроме Вембаньямы?
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