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Топ-7 самых малооплачиваемых игроков НБА
Топ-7 самых малооплачиваемых игроков НБА
Часто говорится об игроках, зарабатывающих огромные деньги в НБА, но есть в лиге и баскетболисты, получающие скромные суммы. Как же выглядит топ-7 самых низкооплачиваемых спортсменов НБА?
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2-7-е место — Райан Руперт
2-7-е место — Райан Руперт
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» зарабатывает $ 1 119 563.
2-7-е место — Максвелл Льюис
2-7-е место — Максвелл Льюис
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» получает в клубе $ 1 119 563.
2-7-е место — Мухаммед Гуйе
2-7-е место — Мухаммед Гуйе
Зарплата форварда «Атланты Хоукс» — $ 1 119 563.
2-7-е место — Андре Джексон-младший
2-7-е место — Андре Джексон-младший
Атакующий защитник «Милуоки Бакс» также получает $ 1 119 563.
2-7-е место — Тумани Камара
2-7-е место — Тумани Камара
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» зарабатывает $ 1 119 563.
2-7-е место — Трейс Джексон-Дэвис
2-7-е место — Трейс Джексон-Дэвис
Зарплата форварда «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 1 119 563.
1-е место — Ги Сантос
1-е место — Ги Сантос
Другой форвард «Уорриорз» получает $ 1 029 483.
Топ-7 самых низкооплачиваемых игроков НБА
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