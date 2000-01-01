Топ-7 самых низкооплачиваемых игроков НБА

Топ-7 самых малооплачиваемых игроков НБА

Часто говорится об игроках, зарабатывающих огромные деньги в НБА, но есть в лиге и баскетболисты, получающие скромные суммы. Как же выглядит топ-7 самых низкооплачиваемых спортсменов НБА?